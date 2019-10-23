Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Romanya'ya gidiyor

2016 yılında ilimizde, başta Türk halk oyunları olmak üzere Türk folklorunu ve kültürünü araştırmak, yaşatmak ve gelecek nesillere en doğru biçimde aktarmak amacıyla kurulmuş olan ayrıca dansın Dünyanın ortak dili ve mirası olmasından hareketle dünya dansları konusunda da çalışmalar yapan bünyesinde Salsa, Tango, Sirtaki, Bachata, Hip Pop gibi dans kursları da düzenlemekte olan Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Romanya'nın Dorobantu belediyesinin resmi daveti üzerine bu ülkeye gidiyor.

Romanya gezisi hakkında konuşan Dernek başkanı Ali Arslan, “Zonguldak Çağdaş Anadolu Halkoyunları GSK olarak 2019 yılı programı dahilinde Temmuz ayında katıldığımız Polonyanın Opoczno şehrinde yapılan VIII. Spotkanıa uluslar arası folklor festivalinden sonra, bu kez de 31 Ekim - 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Romanya'nın Calaraşi ili Dorobantu ilçesinde yapılacak olan 8. Kuruluş yıldönümü festivaline 30 kişilik oyuncu, hoca ve yönetici topluluğu ile katılarak festival etkinlikleri içerisinde birbirinden renkli kostüm ve müziklerimizle Zonguldak. Trabzon, Artvin, Roman ve Aşuk - Maşuk yörelerinden ve danslarından örnekler sergileyeceğiz. Amacımız ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve kültürümüzü tanıtmaktır. Bilindiği üzere kurulduğumuz ilk günden bu yana halkoyunları ve dans sloganıyla yola çıkmıştık. Çıktığımız bu yolda 3. yılımızı tamamladık ve ilk kurulduğumuz yıldan bu yana gerek yerel gerekse yurtdışındaki uluslararası festivallere katılım sağladık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Spor Bayramı kapsamında Romanya'nın Calaraşi kentine bağlı Dorabantu ilçesinden davet ettiğimiz 45 kişilik ‘Ansambul Spicul Dorabantu' grubunu Zonguldak'ta düzenlenen etkinliklerde misafir etmiştik. Gösterdiğimiz üstün misafirperverlik nedeniyle aynı grup şimdi kentlerinde düzenlenen festivale bizleri davet ettiler. Kentimizde ağırladığımız bu gurubun memnun kalması ve bu şekilde bize bir davet göndermesi de bizler için çok fazla mutluluk verici” dedi.

Öte yandan Arslan, festival etkinlikleri içerisinde Sinaya, Braşov illeri ile birlikte Peleş Sarayı ve Bran Drakula Şatosunu ziyaret edileceğini dile getirerek “Gurubumuz festivalin bitiminde Bükreş'e hareket ederek burada 1 gece konakladıktan sonra dönüş yolunda sırasıyla Romanya'nın Köstence ve Bulgaristan'ın Varna ve Burgaz şehirleri ziyaret ederek yurda dönüş yapacaktır. Bu etkinliğimizi gerçekleştirmemizde bizlere yardımcı olan başta Valimiz Erdoğan Bektaş'a, Belediye Başkanımız Sayın Dr. Ömer Selim Alan'a ve değerli belediye meclis üyelerine, derneğimizde görev yapan üyelerimizin ailelerine, yağmur çamur demeden çalışmalara katılan, emek veren ter döken tüm elemanlarımıza Çağdaş Anadolu ailesi olarak çok teşekkür ederiz” ifadelerine de yer verdi.