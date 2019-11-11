Çağdaş Anadolu Romanya'da İstiklal Marşını coşku ve gururla söyledi

31 Ekim-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Romanya'nın Calaraşi ili Dorobantu ilçesinde yapılan 8. Dorobantu Kuruluş Yıldönümü festivaline katılan Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, festival açılışında İstiklal Marşını hep birlikte büyük bir coşku ile söyledi.

Birbirinden renkli dans, müzik ve kostümleriyle izleyenleri büyüleyen grup festivalin ilgi odağı oldu. Dernek başkanı Ali Arslan, tüm sezon boyunca çok çalıştıklarını ve bununda karşılığını Temmuz ayında gittikleri Polonya festivalinden sonra Romanya'da da bir kez daha aldıklarını belirtti. Amaçlarının Ülkemizi ve şehrimizi çok güzel bir şekilde temsil etmek olduğunu söyleyen Arslan, bu amaçlarını gerçekleştirdikleri için camia olarak çok mutlu olduklarını ve ekip olarak çok iyi bir şekilde ağırlandıklarını belirtti.