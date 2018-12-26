Cahit Terzi: ''İkinci yarıdaki hedefimiz 50 puan üstü''

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Cahit Terzi, ikinci yarıda 50 puanın üzerine çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner ve Teknik Direktör Cahit Terzi, basın açıklaması düzenleyerek, ilk yarının değerlendirmesini yaptı. Zonguldak Kömürspor'un Teknik Direktörü Cahit Terzi, ikinci yarı öncesinde 4 transfer yaparak ikinci yarıyı ilk 8'in içerisinde tamamlamak istediklerini söyledi. Başkan Süleyman Caner ise geçtiğimiz senelerdeki gibi hep birlikte Kömürspor'u hak ettiği yerlere taşıyacaklarını ifade etti.

Deneyimli teknik adam, ilk yarıda yaşanan aksilikler nedeniyle 32 puan hedeflerini tutturamadıklarını söyleyerek, ''İlk devre beklediğimiz puan cetvelindeki sıralamayı alamadık. Hesabımız 30-32 puan üzerineydi. Gelişen sezon içi aksilikler, gelişen bazı olaylar ve yapamadığımız işlerle, puan kayıplarına sebep olduk. Bu şartlarda 20 puan topladık. 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldık. Tabi burada benim aldığım 6 maçlık cezanın da etkisi oldu. Hepsini bir araya koyduğumuzda hakem hatalarını öne çıktığı ilk yarıyı geçirdik. Puan kayıplarında sizlerin de şahit olduğu gibi hakem hataları etkili oldu. Özellikle de içerideki Şanlıurfa ve Tuzlaspor maçı gibi. Fethiye'de deplasmanda kaybettik. Onlarla birlikte 7,8 puan kaybımız oldu. Takımdan da ayrılan arkadaşları zaten biliyorsunuz. Onur Eriş, Şevket Güngör, Tahir Baboğlu ve Oğuz küçük gibi. 4 tane oyuncumuz ayrıldı. Bunun yerine bizim takımımıza 3 ya da 4 tane fayda getirecek oyuncularla temas halindeyiz. 2 tanesinden başkanımın da bilgisi var. Onur Eriş'e karşılık maddi gelir elde ettik. Ayrıca 2 oyuncunun transferini de Samsunspor üstlenecek. Aldığımız paranın dışında 2 oyuncu alacağız" şeklinde konuştu.

"3-4 transferle yarışın içinde olacağız"

İkinci yarıda hedefinin ilk 8'in içerisinde olmak istediğini ifade eden Terzi, ''İkinci yarı zor bir sürece giriyoruz. Tokat, Bandırma ve Kahramanmaraş gibi takımlar transferlere başladı. Herkes takımı güçlendiriyor. İkinci devrenin daha sert geçeceğini zannediyorum. Ama bizim takımımız iyi bir takım. İnşallah bizler de yapacağımız 3 - 4 transferle yarışın içerisinde olacağız. Benimde hedefim ilk 8'in içerisinde olmak" ifadelerini kullandı.