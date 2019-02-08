Cahit Terzi: "Kaybetmek istemiyoruz"

Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Şanlıurfaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, Şanlıurfaspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terzi, zor bir maçın kendilerinin beklediğini söyleyerek 5 haftadır kaybetmeyen bir Zonguldak Kömürspor olduğunu ve kaybetmek istemediklerini söyledi. Cahit Terzi, Şanlurfa'ya puan ya da puanlar almak için gideceklerini söyleyerek, ''Zorlu bir Şanlıurfaspor deplasmanına gideceğiz. Tabi ki de bizim rakiplerimizden çekineceğimiz yok. Hemen hemen onlarla kafa kafaya oyun oynuyoruz. Orta da bir maç olacağına inanıyorum. İnşallah oradan puan ya da puanlarla döneceğiz. Rakibin 2 haftadır kaybetmesinin nedenini bilmiyoruz. Biz 5 haftadır kaybetmiyoruz. Yine kaybetmek istemiyoruz. İnşallah kaybetmeden de dönmek istiyoruz. Tabi ki rakibin pozisyonu nedir? Ne değildir bilmiyoruz. Ama Zonguldak Kömürspor oraya puan ya da puanlar almak için gideceğiz" diye konuştu.

''Gol sorununu Okan Eken'le çözeceğiz''

Gol sorununu Okan Eken'le çözeceklerini ifade eden Terzi, ''Şuan mevcut olan genç çocuklar var. Okan Eken de var. Okan Eken'in bir an önce toparlanması için çaba sarf ediyoruz. Okan Eken tam kıvamına gelince Zonguldak Kömürspor ilerideki gol sıkıntısını çözeceğine inanıyorum. Tabi alternatif olarak İsmail'in, Onur Uslucan'ın, Tezcan'ın ve Mustafa'nın da katkıları olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.