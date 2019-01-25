Cahit Terzi: “Zor bir deplasman bizi bekliyor”

Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi,hafta sonu deplasmanda oynayacakları Pendikspor maçına değindi.

Zonguldak Kömürspor'un teknik patronu Cahit Terzi, zor bir deplasmana gittiklerini söyleyerek, Pendik'ten puan ya da puanlar almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Zonguldak Kömürspor teknik patronu Cahit Terzi, “Çıkış yakalayan takımlardan bir tanesi Pendikspor. Kendi saha ve seyirci avantajını da kullanacak. Bizim için çok zor bir maça olacak. Ama biz kolay lokma değiliz. Pendik'e puan ya da puanlar almak için gidiyoruz. Pendik'i yenmek için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah Pendik maçını kazanarak çıkılış yakalamak istiyoruz ''dedi.

‘'Lisansların yarın çıkacak''

Yeni gelen oyuncuların lisansların çıkacağını ifade eden Terzi, ‘'Genel Kaptan Hakan Hürfikir arkadaşımızla görüştüm. Lisansların yetişeceğini söyledi. İnşallah bu maçta yeni gelen arkadaşlarımıza da şans vereceğiz. Yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte iyi bir kadromuz oluştu ''diye konuştu.