İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çakıllı değil, akıllı çözüm istiyoruz

Alaplı, Karşıyaka terminal yanında bulunan park giriş yolu belediye tarafından çakılla kapatılınca vatandaş belediyeye tepki gösterdi.


Alaplı Karşıyaka Mahallesi terminal alanında bulunan park alanının giriş yolunun çakıl taşlarıyla doldurulmasına vatandaşlardan tepki gösterdi. İlçe dışından Alaplı İlçesine gelen hurdacıların buraya park alanına çevirmesi üzerine belediye tarafından yolun girişi Çakıl taşlarıyla kapatarak önlemini aldığı belirtildi. Otopark yetersizliği nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan vatandaş, terminal alanın yanındaki otopark alanının kapatılmasıyla tam anlamıyla çile çekiyor.


Otopark alanlarının kısıtlı olmasından dolayı bu alanı daha önce park yeri olarak kullandıklarını ifade eden vatandaşlar yolun çakıl taşlarıyla kapatılmasıyla otopark sorunu işkencesine dönüştüğü belirterek, "Buraya park etmek için gelen bir çok vatandaşlar derhal hurdacılar için bir başka çözüm bulunmalı, bu yolun çakıl ile değil akıllı çözüm bularak yapılmalıdır, Alaplı'da ciddi otopark sorunu var ve yöneticiler bir an önce bu sorunu çözmeye yönelik adım atsınlar” diyerek otoparkın eskiden olduğu gibi vatandaşlara açılmasını istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.