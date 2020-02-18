Çakır aday olmayacağını açıkladı

Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, yeni yapılacak kongrede ilçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Ak Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, bir dava ve hizmet eri olarak bundan sonra da parti yetkili kurumlarının, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimat ve perspektiflerinde bir partili olarak davaya ve partiye hizmet edeceğini belirterek yen dönemde ilçe başkanlığına aday olmayacağını söyledi. Çakır yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Gençlik yıllarından itibaren mensubu olduğum, her aşamada gururla taşıdığım ve hizmet anlayışıyla kendimi kattığım Milli Görüş Geleneği ve onun 2001 yılından itibaren Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın önderliğinde şekillenmiş iradesi olan Ak Parti'nin bir neferi olarak 21 Aralık 2012 yılından itibaren davamıza Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı olarak hizmet ettim. Başta bu kutlu göreve bizi layık gören Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımza, Ak Parti Genel Merkezimize, yetkili kurullarımıza, bu süreçte birlikte yürüdüğümüz ve hizmet için el ele verdiğimiz Zonguldak milletvekillerimize, İl ve ilçe yönetimlerine, il, ilçe ve belde belediye başkanlarımıza, belde teşkilatlarımıza, il genel meclisi ve belediye meclis üyelerine, özellikle görev paylaşımı yaptığımız yönetim kurulu üyelerimize, parti üyelerimize ve halkımıza teşekkür ediyorum. Partimizin, ülkemize ve halkımıza hizmet, bölgede öncülük ve dünyada mazlumlara destek misyonuyla 2023 hedefleri doğrultusunda kendisini yeniden yapılandırmasının merkezi olacak Olağan Genel Kongresi öncesinde gerçekleşecek Ereğli İlçe Kongresi'nde uzun süredir bu görevde oluşumu da dikkate alarak, yeni ve genç arkadaşlarımızın önünü açmak, Genel Merkezimizin yapacağı görevlendirmeyi desteklemek amacıyla yeniden aday olmayacağım. Bir Ak Parti neferi olarak, hizmet makamı olan yetki ve görevlerin, bir hizmet nöbeti olduğu bilinciyle bu görev ve nöbete aday olacak ve Genel Merkezimiz tarafından kabul görecek her arkadaşımızı destekleyeceğimi partimize ve davamıza aynı sorumluluk ve hassasiyetle hem sıradan bir partili hem de uygun görülecek yeni görevlerde devam edeceğimi samimiyetle belirtirken, İlçe Başkanlığı için yeniden aday olmayacağımı tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.”