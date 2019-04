Çakır, “Eğitimin her alanına destek veriyoruz”

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz'u ziyaret etti.

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, yönetim kurulu üyeleri, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz'u ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, 31 Mart Yerel Seçimlerinde mecliste göreve başlayan belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak tebrik etti. AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır ise ziyarette eğitimin her alanında AK Parti İlçe Teşkilatı olarak ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti. Başkan Çakır konuşmasında, “Biz bugün sizi ekibimizle birlikte ziyaret etmek istedik. Eğitimin her alanında biz teşkilatımız olarak her zaman yanınızdayız. Ereğli'ye daha fazla öğrenci kazandırmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bugün bizlerin ziyaretini kabul ettiğiniz içinde ayrıca teşekkür ederim” dedi.