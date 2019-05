Çakır, “Hükümet Konağı ve Emniyet binasının parası hazır”

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır basın mensupları ile bir araya gelerek şehirde yapılan ve yapılacak olan yatırımları açıkladı.

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır basın mensuplarıyla AK Parti İlçe Binasında bir araya gelerek gündemle ilgili istişarelerde bulundu. Basın toplantısına Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Engin, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ve basın mensupları katıldı. AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır kendisi ile ilgili görevden alınıp alınmayacağını ile ilgili açıklamalar yaptı. Çakır basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, ““Değerlendirmeniz başımız gözümüz üstüne bunlar nihayetinde süren görevlerdir. Bugün biz yaparız yarın başkaları yapar. Bizden önce çok değerli abilerimiz yaptı. Ama bugün için Genel Merkezde böyle bir tasarruf yok biz görevdeyiz. Görevde olduğumuz süre içinde de şehrimize hizmet edeceğiz. Bizim görevimiz bu. Ama genel merkezimiz farklı bir karar alır bugün için Ereğli için de böyle bir şey söz konusu değil. Bize ulaşmış bir bilgi değil en azından. Olduğu zaman o günün şartlarında değerlendiririz. Genel merkezin kararı bizim başımızın üstüne. Görev değişiklikleri Genel Merkez, İl, İlçe teşkilatlarıyla birlikte karar alır. Sokakta benim görevde kalıp kalmayacağım yorumlara açık. Herkes yorum yapabilir, düşüncelere saygı duyarız. Ereğli'mizde uzun zamandır söylediğimiz tekli eğitime geçme ile alakalı 2019 yılında ilçemizi tekli eğitime geçirme ile ilgili inşaatlarımız yüzde 90 oranında tamamlanmış durumda. Bir tane Piri Reis Turizm Otelcilik, bir tane Ereğli Merkez Anadolu Lisesi, onun yanında Atatürk Ortaokulunun güçlendirmesini yaptık yeni yerini aldık. Atatürk Ortaokulunun kullandığı eski yeri Bilim Sanat Merkezi yaparak artık çocuklarımızın Zonguldak'a gidip gelmesini değil, Ereğli'de bu eğitimi görebilmelerini sağladık. Cumhuriyet Ortaokulu'nun 24 derslikli ayrı bir okul maliyetinde ek binası da bitmek üzere orası da bu anlamda rahatlamış olacak. Cemevi'nin yanına Erdemir İlkokulu, ilerleyen kısımda Ticaret Lisesi'nin önüne de bir ilkokul yapmak suretiyle okullarımızı tekli eğitime geçirmiş olacağız. PTT İnşaatı Çarşı merkezinin bizden beklediği PTT inşaatı ile ilgili herkesin malumu seçimden önce ihalesini tekrar yeniledik. Biliyorsunuz 2019 yılında ödenek kısıtlaması nedeniyle bazı projeler işleme alınamadı ama biz bunu işleme aldırmak suretiyle yaklaşık 6 ay bir süresi vardı bir buçuk ayı geçti, dört ay gibi süre zarfında hizmete girecek ve çarşıdaki hareketliliği arttıracak, vatandaşlarımızın postaneden hizmet almasını da sağlamış olacak. AK Parti İlçe Başkanı Çakır hükümet binası ile ilgili açıklamalarda da bulunarak eski Hükümet Binasının yıkıma hazır halde olduğunu belirtti. Çakır konuşmasında, Kaymakamlık binası yeni yerine taşındı Sayın Kaymakamımızın da talimatlarıyla. Artık oradaki Kaymakamlık ve Adliye binası yıkıma hazır hale geldi. Çarşı merkezinde hükümet konağı ile ilgili ödeneklerimiz hazır bununla ilgili çalışmayı başlatıyoruz. Ondan sonra tabi kent meydanı ile ilgili olacak şeyleri de belediye daha çok bu anlamda karar alacak. Yollarımızla ilgili, Ereğli-Zonguldak yolunda özellikle hastane köprülü kavşağının vatandaşlarımızın bir an önce açılmasını beklediği yerde çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede ören kavşağı ile kepez kavşağı arası tamamlanmış olacak. Belen Sanayisinin önünde kavşak düzenlemesi yapılıyor, onunla da birlikte o yolu açtığımız zaman çok daha rahat Ereğli-Zonguldak yolunda bir trafik olacak. Ereğli-Çaylıoğlu yolu bu sene Sayın Milletvekillerimizin de desteği ile ihalesini yapmıştık çalışmaları şuan devam ediyor. Zor bir bölgede menfez çalışmaları var onun akabinde de Ereğli-Çaylıoğlu'nu bağlayacak son bir buçuk kilometre de yapılacak. Ereğli-Çaylıoğlu kısmını vatandaşlarımızın bir an önce hizmetine açmak istiyoruz. Çaylıoğlu-Devrek kısmı ile alakalı gerekiyorsa yeniden bir ihale çıkımı olacak. İstihdam ile alakalı Alacaağzı ile ilgili Orman Genel Müdürlüğünden beklenilen rödovansçıya tahsis edilebilme konusunda bir yazı milletvekillerimizin desteği ile Pazartesi günü ulaştı. Bu dakikadan sonra orada Ermadencilik bir an önce faaliyetlerine başlayacak. Önce sondaj çalışmaları, üretime hazır hale gelince de istihdam olarak yaklaşık 700 kişi planlanıyor. Onun yanında seçimlerde söylemiştik; orta ölçekli sanayi sitesi ile alakalı çalışmalarımız ve yer arayışlarımız devam ediyor. İki üç tane alternatif yer üzerinde duruyoruz. Sayın Kaymakamımız da bu konuyu yakinen takip ediyor. Bir an önce 50 tane bin ile bin 500 metrekare aralığında dükkanlar yapıp orta ölçekli sanayi sitesi kurup her bir tanesinde en az 30 ile 40 kişi istihdam olabileceği bir yer haline getirmek istiyoruz. Üniversite konumuzla ilgili olarak da, geçtiğimiz hafta üniversitede incelemelerde bulunduk. Üniversite ile ilgili kısa, orta ve uzun vade olmak üzere üç yol haritası belirledik. Kısa vadede eğitim fakültesinin olduğu yere ek bina yapmak suretiyle; bu ek binayı gerekiyorsa rektörlük imkânlarıyla eğer bununla yapamayacaksak mahalli kaynaklar ya da hayırsever desteği ile bunu yapacağız. Şuan keşif çalışmaları yapılıyor. Bu kısa vadede ne sağlayacak; şuan eğitim fakültesinde 2 bin 400'e yakın öğrencimiz var, bunun 950'si denizcilik fakültesinin olduğu binada eğitim alıyor. Bunları biz eğitim fakültesine aldığımız zaman denizcilik fakültesine de orada genişleme alanı bulacağız, yeni bölümlerin açılmasını sağlayacağız. Turizm Otelcilik Ereğli'mize ilk geldiğinde 6 tane bölüm açabilme hakkı varken gerekli çalışmalar yapılamayınca dört bölüme düştü. Bunların da alana ve dersliğe ihtiyacı var. Bununla ilgili gerekirse milli eğitimdeki planlamadan boşa düşecek bir eğitim kurumunu geçici süreyle bunlara tahsis etmeyi düşünüyoruz. Turizm Otelcilik dört yıl içerisinde diğer ilave bölümleri açabilmesi kaydıyla yaklaşık bin 500 öğrenciye çıkabilecek. Denizcilik Fakültesi de böyle olunca hiçbirini dahi yerinden oynatmadan, mevcut yerlerinde 7 bin öğrenciye çıkabilecek durumları var. Orta vadede Sayın Cumhurbaşkanımızın da Ereğli mitinginde kısmi olarak çözüldüğünü açıklamış olduğu konuyu hep birlikte takip ediyoruz. Oraya belki bir kampüs alanı olamasa bile iki tane fakülte binası sığdırabiliriz. Şu anki görülebilir planlama da biri Denizcilik Fakültesi, ki bu fakülte kendi başına 3 bin 500 öğrenciye çıkabilecek bir potansiyele sahip, bir de yanına turizm olabilir. Uzun vadede düşündüğümüz ise belki de 400 dönümlük bir yeri üniversiteye gelecek yıllara dair, genişleme ve tüm hepsini kapsayacak kampüs alanı olacağı şekilde bir yer ile ilgili iki üç alternatif yerimizi hazırladık. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki ayda bununla ilgili ciddi bir gelişme olacak.”

AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.