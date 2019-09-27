Çakır yeni açılan okulları inceledi

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy ve parti yöneticileriyle birlikte bu yıl hizmete açılan okulları ziyaret ederek yöneticilerden bilgi aldı.

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, İl Genel Meclisi Üyeleri Rıfkı Gültekin, Ali Kemal Karaca, Engin Temel, belediye meclis üyeleri Ayhan Erol ile Yahya Çakır ve parti yöneticileriyle birlikte bu yıl eğitim-öğretime açılan Kavaklık İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Anaokulu ile Merkez Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret ettiği okullarda yöneticilerden bilgi alan Çakır, eksiklerin giderilmesi içinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çakır ziyaretlerle ilgili olarak “Kdz. Ereğli ilçemizde ciddi anlamda okul açığımız vardı. Yaptığımız çalışmalarla birlikte son 3-4 yılda bu eksiklerimizi büyük ölçüde tamamladık ve bu yıl tekli eğitime geçmeyi başardık. Okullarımız yeni, eksikleri mutlaka olacaktır. İşin büyük kısmını yaptık, eksiklerin tamamlanması içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kdz. Ereğli ilçemizde ki tüm öğretmen ve öğrencilerimizin daha modern binalarda ve daha modern koşullarda eğitim öğretim görmelerini sağladığımız için çok mutluyuz. Emeği geçen Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milli eğitim bakanlığımıza, milletvekillerimize, valimize, kaymakamımıza, özel idare genel sekreterimize, milli eğitim müdürlüklerimize ve okul yöneticilerimiz her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.