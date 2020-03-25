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Çakır'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

AK Parti Kdz.

Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli'ni ziyaret ederek korona virüs tedbirleri konusunda bilgi alış verişinde bulundu.


Ülkemizde de etkisini artıran korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının gösterdiği olağanüstü çaba ve sorumluluğun takdire şayan olduğunu belirten Çakır, aynı özveri ve sorumluluğu Ereğli Devlet Hastanesi çalışanları şahsında görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.


Başhekim Vildan Türkeli şahsında korona virüsle mücadelenin en ön saflarında gösterdikleri insani ve mesleki gayretten dolayı tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ettiğini belirten Çakır, “Bizler de ulusal düzeyde bir seferberliğe dönüşen bu mücadelenin her aşamasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirken başta sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçları olmak üzere her zaman sorumluluk almaya hazırız. Herkesin de bu duyguyla hareket ettiğinin bilinciyle tüm vatandaşlarımızdan tek ricamız tüm tedbirlere riayet etmesi ve özellikle çok zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarıdır” dedi.


Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sağlık çalışanları olarak tek bir insanımızın bile bu süreçten en ufak bir zarar görmeden çıkması için büyük bir sorumlulukla görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz belirlenen kurallara uymasıdır. Bunu yaptıkları takdirde bizim işimizi de önemli oranda kolaylaştıracaklardır” diye konuştu.

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