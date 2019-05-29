Çaldıkları mazotlarla yakalandılar

Olay, dün gece saat 23.45 sıralarında Fındıksuyu Caddesi'nde meydana geldi. Ellerinde bidon bulunan A.D. (21) ve F.V. (35) polis ekiplerince yakalandı. Ekiplerin yaptığı incelemede bidonlar içerisinde mazot bulunduğu ve söz konusu mazotun sebze hali civarında park halinde bulunan bir kamyonun yakıt deposundan çalındığı tespit edilerek şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesine götürülen şüpheli A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.V. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.