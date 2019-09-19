İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çalılık yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde çıkan yangın belediye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde çıkan yangın belediye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Yangın akşam saatlerinde Gülüç Beldesi Bekyeri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar çalılık alanda yangına sebep oldu. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri Gülüç Belediyesi ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Gülüç Belediyesi ekipleri yangına bir itfaiye aracı ile müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, yangın mahaline gelerek çalışmaları bizzat koordine etti. Çıkan yangında çalılık alan yanarken, mahalle sakinleri yangını evlere sıçramadan söndürülmesini sağlayan Başkan Demirtaş ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.