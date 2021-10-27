Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik AK Parti'de

Bir dizi ziyaret ve toplantı için kente gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, AK Parti İl Teşkilatını ziyaret etti. İl Başkanı Zeki Tosun ve partililer tarafından karşılanan Özçelik, partililerle birlikte bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ilimizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bizler de teşkilatlarımız olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizlere destek veren teşkilat mensuplarımıza da teşekkür ediyoruz. Zonguldak Belediyesi seçimle bize geçti. İnşallah hiç kimseye kaptırmayacağız. Hedefimiz bu" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik de "Biz Amelebirliği Danışma Kurulu toplantısı için geldik. Sizlerle de fırsat bulduk. Sağolsun başkanlarımız sizlerle sohbet etme imkanı sundular. Son derece memnunuz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bütün kamu idaresi olarak tüm vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar hizmet etmeye amadeyiz" diye ifade etti.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.