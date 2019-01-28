Çalışmayan kreşte yangın çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyette olmayan bir kreşte çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Orhanlar Mahallesi İhsan Öncel Caddesi'nde bir süredir faaliyette olmayan kreşte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazan söküm çalışmaları esnasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kreşten dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Doğalgaz ve elektrik kurumu ekipleri olay yerine gelerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, yangının çıkış sebebinin net olmamakla birlikte kaynak yapımı sırasında çıkan kıvılcımlardan olabileceğini etti. Ateş gazetecilere yaptığı açıklamada, “İtfaiye müdürlüğü olarak Orhanlar Mahallesi İhsan Öncel Sokak Kanarya Sokakta bir yangın ihbarı aldık. Hızlı bir şekilde olay yerine geldik. Olay yerine geldiğimizde kullanılmayan bir kreşte yoğun dumanlar çıkmaktaydı. Şu ada yangın tamamen söndü, kontrol altına alındı. Çıkış sebebi olarak ilk belirlemelere göre apartman içerisinde bulunan kazanın dışarı çıkarılma çalışması esnasında kaynaktan çıktığı tahmin edilen bir yangın meydana geldi. Daha sonraki raporlarımızda tekrardan çıkış sebebini öğreneceğiz” dedi.

Yangında yaralanan olmazken savcılık soruşturma başlattı.