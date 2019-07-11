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Çalıştı Azmetti ve başardı

Zonguldak Alaplı’lı genç futbolcu İbrahim Burak Doğan, 1.

Zonguldak Alaplı'lı genç futbolcu İbrahim Burak Doğan, 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a profesyonel imza attı. 18 yaşındaki yetenek, kendisini 3 yıllığına 1. Lig ekibine bağlayan imzayı attı.


2013 yılında Erdemirspor'da başladığı futbolda daha sonra 3 yıl Ereğli Demir Çelik spor, 1 yıl Ereğli Belediye spor'da oynadı. 5 yıllık altyapı deneyiminin ardından genç yetenek, 2017 yılında amatör olarak Balıkesirspor'a transfer oldu.


16 yaşında geçiş yaptığı 1.Lig ekibiyle ilk yıl Elit Akademi U17 Ligi'nde 23 maç oynayıp 3 gol atan savunma oyuncusu, geçen sezon Elit Akademi U19 Ligi'nde 30 maçta görev alırken, 1 gole imza attı. Altyapılardaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Zonguldaklı futbolcu, 2019-2020 sezonu öncesi A takıma geçiş yaptı. Balıkesir spor yönetimi, genç sağ bekle 3 yıllığına sözleşme imzaladı. Futbola başladığı ilk günden bu yana hayalini kurduğu profesyonelliğe geçmenin mutluluğunu yaşayan İbrahim, teknik direktör Ali Tandoğan'ın gözüne girip kadroya girmek istiyor

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