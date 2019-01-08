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Çalıştırmak istediği otomobilinde az kalsın kendisini de yakacaktı

Zonguldak’ta sürücüsünün çalıştırmak isterken alev aldığı otomobil alev alev yandı.

Zonguldak'ta sürücüsünün çalıştırmak isterken alev aldığı otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay Perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyünde meydana geldi. İddialara göre Adem M., sabah saatlerinde aracına binerek çalıştırmak istedi. Bu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev alan otomobil yanarken sürücü canını zor kurtardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışması yaptı. Yangının söndürülmesiyle birlikte araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yangınla ilgili soruştura başlattı.

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