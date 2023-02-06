Cami hırsızları yakayı ele verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, ibadethaneden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Olay; bugün, Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak'ta bulunan Potbaşı Camii'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre; camiden hırsızlık yapıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bildirilen adrese polis ekibi sevk edildi. Camide yaptıkları inceleme ve görevlilerden aldıkları bilgiler çerçevesinde çalışma başlatan ekipler, hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.