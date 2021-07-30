Cami hoparlöründen mevsimlik işçi uyarısı

Alaplı ilçesine yurdun çeşitli bölgelerinden gelen mevsimlik işçilerin gelmeye başlamasıyla birlikte Alaplı Kaymakamlığı tüm köylerdeki cami hoparlörlerinden köylere gelen mevsimlik işçiler için jandarma ve kolluk görevlilerine kayıt için uyarılarda bulundu.

Alaplı Büyük Tekke Köy İmamı Mehmet Bacacı tarafından Köy Cami hoparlörlerinden okunan bildiride, ”Alaplı Kaymakamlığı; kıymetli vatandaşlarım, köyümüze gelen mevsimlik işçileri Jandarma ve Kolluk Görevlilerine kaydı yapılması önemli rica olunur. Aksi takdirde cezai işlem yapılacaktır“ dendi.