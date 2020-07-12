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Cami inşaatı devam ediyor

Zonguldak Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Selahaddin Camii inşaatı devam ediyor.


Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kasım ayında temeli atılan Zonguldak Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Selahaddin Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2 minareli, 22 kubbeden oluşan ve aynı anda 6 bin kişinin namaz kılacağı Selahaddin Camii inşaatında minarelerin yapımı devam ediyor. 12 bin metrekarelik sahilde içinde bulunan, otoparklar, kütüphane, dinlenme alanları ve konferans salonunun bulunduğu cami inşaatının yapımı toplam 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.

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