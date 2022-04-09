İhlas Haber Ajansı

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Camii cemaati Teravih sonrası kan verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Hatip Camii’nde teravih namazı kılan cemaat, namaz sonrasında kan bağışında bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Hatip Camii'nde teravih namazı kılan cemaat, namaz sonrasında kan bağışında bulundu.


Hatip Camii İmam Hatibi Ali Osman Köseoğlu ile cami müezzini Ahmet Yazıcı Zonguldak Kızılay Kan Merkezi iş birliği ile teravih namazı sonrasında kan bağışı kampanyası düzenledi. Akşam namazı sonrası iftarın açılmasıyla birlikte camiye gelen vatandaşlar kan verme sırasına girdi. Teravih namazından çıkan çok sayıda camii cemaati de Kızılay'a kan bağışında bulundu. Gece saat 24.00'e kadar süren programda 50'nin üzerinde vatandaştan kan alındığı ifade edildi. Hatip Camii cemaati Zonguldak Kızılay Kan Merkezi ile birlikte kan bağışı programı düzenleyen Hatip Camii İmam Hatibi Ali Osman Köseoğlu ile cami müezzini Ahmet Yazıcı ve Kızılay Kan Merkezi ekiplerine teşekkür etti.

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