Camilerde Ramazan ayı öncesi temizlik

Alaplı Belediyesi, Belediye sınırları içerisindeki cami ve mescitlerde rutin olarak yapılan çevre temizliği ve iç kısımlarının temizlenmesi çalışmasını Ramazan ayı öncesinde başlattı. Görevliler tarafından camilerdeki halılardan raflara, tablolardan avizelere kadar geniş çaplı bir temizlik çalışması yapılıyor. Cami ve mescitlerdeki halılar yerlerinden kaldırılmadan bulunduğu alanlarda yıkanarak temizlendikten sonra halılara gül suyu sıkılıyor. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, vatandaşların gönül rahatlığıyla sağlıklı bir şekilde ibadet etmeleri için Ramazan ayı öncesinde camilerde temizlik çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Camilerin temiz olması ve güzel kokması için gül suyuyla dezenfekte ettiklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

“Dinimiz maddi temizlik, hükmi temizlik ve manevi temizlik konularına dikkat etmemizi emrediyor. Hükmi ve manevi temizlik kişinin kendisini bağlıyor. Ancak maddi temizlik olan ibadethane ve çevresinin temizliği konusunda belediyelere büyük görev düşüyor. Alaplı Belediyesi olarak İlçe merkezindeki tüm camilerimizin çevre düzenlemesi çalışmalarının yanı sıra ibadethanelerimizde rutin temizlik çalışmaları da yapıyoruz. Ramazan ayı öncesinde Belediye sınırları içerisinde bulunan cami ve mescitlerimiz profesyonel temizlik ekipleri tarafından temiz ve hijyenik hale getirilerek gül suyu sıkılıyor.10 camimizden 6 tanesini temizledik. Kalan camilerimizin temizliğini ramazan ayına kadar tamamlayacağız.”