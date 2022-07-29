Caminin musluklarını çalmıştı, suç makinası çıktı

Zonguldak'ta caminin musluklarının çalınması olayına karışan hırsızlık zanlısının suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çınartepe Mahallesi'ndeki Alparslan Camii şadırvanında bulunan muslukların çalınması olayını araştıran polis ekipleri hırsızlık zanlısı Ö.Ç.'yi (18) kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin başka bir iş yerinden de iki adet laptop çaldığı tespit edildi. Düzce'de olduğu tespit edilen zanlı, yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.