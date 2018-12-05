Camiye giren hırsızlar kamera kayıt cihazını çaldılar

Devrek'te camiye giren hırsız veya hırsızlar caminin güvenlik kamera sisteminin kayıt cihazını çaldılar.

Edinilen bilgiye Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir camiye giren hırsız veya hısızlar caminin güvenliğini sağlayan kamera sisteminin kayıt cihazını çalarak kayıplara karıştılar. Devrek Merkez Ulu Camide meydana gelen hırsızlığı yetkililere bildiren yetkililer, “Camimizi yatsı namazından sonra kilitliyoruz ve sabah namazı ile birlikte açıyoruz muhtemelen olay sabah namazından sonra meydana geldi” diye konuştular.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemeden sonra meydana gelen hırsızlık olayı ilgili soruşturma başlatıldı.