Can kurtarmak için canlarını hiçe sayıyorlar

Zonguldak'ta, yoğun kar yağışı sonrası vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalışan 112 Acil Servis ekipleri, mahsur kalan hastalara ulaşmak için mücadele veriyor.

Zonguldak genelinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı kent merkezinde 40 cm'yi geçerken kentin yüksek kesimlerinde ve köylerinde 1 metreyi geçti. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için mücadele gösterirken Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık Ekipleri ise adeta kahramanlık mücadelesi gösteriyor.

Karadeniz coğrafyasına bir de yoğun kar yağışı eklenirken 112 ekipleri hastalara ulaşmak için adeta canlarını hiçe sayıyor.

112'ye ait paletli ambulans ile gece gündüz demeden metrelerce kar ile boğuşan ekipler hastalara ulaşarak sağlıkları için amansız mücadele gösteriyor. Kimi zaman yaşlı bir hastayı yoğun karın içerisinde, kimi zaman ise bir bebeğin dünyaya gelmesi için mücadele gösteren ekipler, "İnsanları hastaneye ulaştırdığımız zaman yüzlerindeki tebessüm ve bizlere ettikleri dualar tüm yorgunluğumuzu alıyor" diyerek görevlerini yerine getiriyor.