Çanakkale Gazisi'nin hatırası kül oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Çanakkale gazilerinden olan ve 110 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Kaçmaz'a ait binada çıkan yangın, gazinin hatıralarını küle çevirdi.

Yangın, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Yeni Mahalle Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 110 yaşında hayatını kaybeden ve Türkiye'nin en yaşlı Çanakkale gazisi olan Hüseyin Kaçmaz'a ait 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Gece yaşanan yangının verdiği hasar gündüz daha net ortaya çıktı. Yangında evin çatısı ve ikinci kattaki eşyalar, kapı ve pencereler yanarken, evde bulunan Çanakkale Gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın hatıralarının birçoğu kül olurken, bazıları da kullanılamaz hale geldi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.

Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.