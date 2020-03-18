İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale şehitleri anıldı

Zonguldak’ta, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zafer’inin 105’inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Zonguldak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zafer'inin 105'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.


Valilik önündeki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkan Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Şehit Aileleri ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, muharip gaziler, şehit aileleri katıldı.


Anıta çelenklerin konulması ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


Tören ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.