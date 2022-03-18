Çanakkale Şehitleri'ne İngilizce mektup yazıp seslendirdiler

Zonguldak’ta İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çanakkale Şehitleri’ne İngilizce mektuplar yazıp seslendirdiler.
Zonguldak'ta İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çanakkale Şehitleri'ne İngilizce mektuplar yazıp seslendirdiler.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Türkiye genelinde 16 pilot okulda uygulanmaya başlanan (CEFR) Avrupa Ortak Çerçeve Dil Programı Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil programı kapsamındaki Şehit Prof Dr İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yabancı Dil Proje sınıfı öğrencileri Çanakkale Şehitleri'ni unutmadılar. Çanakkale şehitlerine İngilizce mektuplar yazıp seslendirdiler. Tarihi zaferi ve duygularını dünyaya duyurdular.