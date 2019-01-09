Caner, "Tesisle ilgili çalışmaların sonuna geldik"

Caner, Üzülmez'e düşündükleri tesisle ilgili sona geldikleri ve yakında çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Sarıyerspor ile oynanan hazırlık maçında kaptan Mert Caymaz'ın burnunda çatlak oluştuğunu söyleyerek, ''Antalya kampımız devam etmekte. Aldığımız bilgilere göre verimli bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda transfer çalışmalarımız teknik direktörümüz Cahit Terzi, Genel Kaptanımız Hakan Hürfikir ve Futbol Şube Sorumlumuz Hacı Demir yönetiminde yürütülüyor. Sarıyerspor ile ilk hazırlık maçı yaptık. İnsanların daha sakin olması lazım. Daha sakin olması lazım. Rakip takım oyuncusunun kaptan Mert Caymaz' yaptığı bir hareket var. Aldığı darbe sonucunda kaptanımızı burnu çatlamış. Dolayısıyla maç yarıda kaldı. Maç devam etseydi daha sakatlıkların artabileceğini öğrendik, onun için o maçı tamamlayamadık. İkinci hazırlık maçında Uşakspor ile 0-0 berabere kaldık''dedi.

Hazırlık maçlarında teknik direktör Cahit Terzi'nin genç oyunculara yer verdiğini ifade eden Başkan Caner,''Teknik direktörümüzle görüştüm. Genç oyunculara yer vermiş. Genç oyuncuların performansından da memnun olduğunu söyledi. Bundan sonra kampın devamına bakacağız. İnşallah kampın sonu iyi biter. Eksiklerimizi de tamamlarsak taraftarımızla ikinci yarıya iyi bir şekilde başlarız. Üzülmez'le tesisle ilgili çalışmalarımızın sonuna geldik. Orada kaçak ocak çalışması yapılmış. Dolayısıyla mevcut sahada bir çökme olmuş. Onlara bakacağız ne yapabiliriz diye. Ardından da orayla ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Şevket takımdan kendi ayrılmak istedi. Onur'da sezon başında Samsunspor'la sezon başında görüşmüştü. Tekrar teklif gelince değerlendirdik. Takımın menfaatini düşünmek zorundaydık" şeklinde konuştu.