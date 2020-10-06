Çataklı çiftçiler ile bir araya geldi

Çaycuma İlçesi Muharremşah Köyünde Muhtarlığı ziyaret eden Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı ile Çaycuma Ilçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, köy muhtarı Hüseyin Kuğumcu ve vatandaşlarla tarım ve hayvancılık konularında toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Il Müdürü Cemalettin Çataklı, "İlimiz genelinde çiftçilerimiz küçük ölçekli işletmelerde tarım ve hayvancılık yapmaktadır. Bu durumun bir çok konuda sorun oluşturduğu bir gerçektir. Biz de devlet imkanını seferber ederek sorunları giderme gayreti içindeyiz. Bu yüzden vereceğimiz destekle üretimi artırma, çiftçiliği geliştirme amacı taşıyoruz. Dağıtımını yapacağımız buğday, yonca , Reygras tohumu ile ceviz , kestane , fındık ve Trabzon hurması fidanları ile bahçeler kurumayı teşvik edeceğiz. Sizlerden gayret bekliyoruz. Bu tür talebi olan vatandaşlarımız İlçe Müdürlüğüne başvurduklarında gereken yardım yapılacaktır. Ayrıca Çaycuma da aralık ayında İşkur İl Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteği ile açacağımız Arıcılık ve Meyvecilik kursları ile çiftçilerimizin eğitimini planlıyoruz" dedi.

Katılım sağlayan çiftçilerin sorularına cevap verildi. Daha sonra Basat Köyünde Yusuf Inamoğlu'na ait seralarda incelemelerde bulunuldu. İşletme hakkında bilgi alan İl Müdürü Cemalettin Çataklı, "Çiftçimiz bilinçli bir tarım yapıyor. Seraları bakımlı, emek harcandığı belli , ürünleri gayet güzel. Bu nedenle kendisini tebrik ediyorum. Bereketli ve bol kazançlar diliyorum" dedi.