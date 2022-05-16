Çataklı, Sera Bölgesi'nde incelemede bulundu

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı Çaycuma ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sera Bölgesi'nde incelemede bulundu.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı beraberinde Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş ve Çaycuma Tarıma Dayalı ihtisas (Sera)OSB Müdürü Özgür Okur ile Çaycuma ilçesinde Burunkaya ve Ayvazlar Köyleri sınırları içinde alt yapı inşaatı devam eden Organize Sera Bölgesinde incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Çataklı, önce ziyaret ettiği proje ile ilgili çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra alanda yapılan çalışmalar yerinde incelendi. Proje ile ilgili yaptığı açıklamada Çataklı; " Çaycumamız ilimizin en önemli tarım potansiyeline sahip ilçesidir. Bu bağlamda Bakanlığımız tarafından yürütülen projelerden en önemlilerinden birisi olan Tarıma Dayalı ihtisas Organize Sanayi Bölgelerinden olan Sera Organize Bölgesi Çaycuma ' da şu an gezdiğimiz alanda kurulmaktadır. 15 adet üretim parseli ile örtü altı yetiştiriciliği yapılacak bu alanda sebze, çiçek gibi üretim dallarında her biri birbirinden bağımsız 15 fabrika olacak demektir. Çaycuma'mızda, Zonguldak'ımızda böyle kapasiteli bir üretim potansiyelinin olması gurur verici. Kurulacak bu işletmelerde ayrıca önemli bir istihdam da sağlanmış olacaktır. Bu amaçla ilçe Müdürlüğümüz bu yıl içinde vatandaşlarımıza kurslar açacak ve kurs sonunda başarılı olanlar sertifika alacaktır. Gerek üretim modelleriyle, gerekse istihdamı ile gelişen Çaycuma' ya ve Zonguldak ' a farklı bir hava katacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, mühendisinden işçisine kolaylıklar diliyorum " dedi.