Çatalağzı beldesinde heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bir otomobil ise devrilen ağacın altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çatalağzı beldesine bağlı Yaka Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle ana yolda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol kenarındaki toprak ve ağaç parçaları yola döküldü. Bir otomobil ise yıkılan ağacın altında kaldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken olayda yaralanan olmadı. Belediye ekipleri kapanan yolu açma çalışmalarına başladı. Ulaşım ise alternatif güzergahlardan sağlandı.