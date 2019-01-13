Çatı katında çıkan yangının alevleri gökyüzünü sardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 4 katlı evin çatı katında yangın çıktı.

Çaycuma ilçesi İstasyon mevkisinde İsmail Özbay'a ait 4 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Aile sakinleri ve binada yaşayan diğer aileler çıkan yangın sebebiyle sokağa döküldü. Komşuların dumanı görüp itfaiye haber verdi. Çatı katından çıkan alevlere Çaycuma itfaiyesi zor şartlar altında müdahale etti. Saatlerce yangını kontrol altına almak için uğraşan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Sabah vakitlerinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangının sobadan kaynaklı çıktığı tahmin ediliyor.