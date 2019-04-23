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Çatı yangını korkuttu

Zonguldak’ın Fındıksuyu mahallesinde nedeni bilinmeyen bir şekilde bir evin çatısında yangın çıktı.

Zonguldak'ın Fındıksuyu mahallesinde nedeni bilinmeyen bir şekilde bir evin çatısında yangın çıktı. Şans eseri yangında yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın öğlen saatlerinde Fındıksuyu mahallesinde meydana geldi. Bir evin çatısında nedeni bilinmeyen şekilde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının çevredeki evlere sıçraması durumuna karşı polis çevredeki binaları boşalttı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sırasında yanan çatı güçlükle söndürüldü. Şans eseri yangında yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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