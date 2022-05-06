İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çatı yangınına ekipler müdahale etti

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen çatı yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen çatı yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay sabah 07.30 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Akşeyh köyünde yaşandı. Çatıda başlayan yangını gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine kısa sürede köye ulaştı. Müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.