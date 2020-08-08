İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatıda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 3 katlı binanın çatısından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 3 katlı binanın çatısından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



İlçenin Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Yunuslu kavşak mevkinde bulunan 3 katlı çift bloklu apartmanın çatı katında yangın çıktı. Caddede toplanan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını ilgiyle takip etti. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için saatlerce mücadele verdi. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.