İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatıdan dereye düşen vatandaş ağır yarandı

Zonguldak Alaplı Mollabey Köyü’nde çatıdan düşen bir kişi ağır yaralandı.

Zonguldak Alaplı Mollabey Köyü'nde çatıdan düşen bir kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı Mollabey Köyünde İsmail Demircan (53) isimli vatandaş 10 metre yüksekliğindeki evin çatıdaki dengesini kaybederek düşen vatandaş ağır yaralandı. Çatıdan yere düşerek ağır yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi çevre komşuları tarafından yapıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahalede bulunulan yaralı vatandaş, İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.