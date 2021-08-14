Çatıdan düşen çocuk ağır yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğu çatıdan düşerek yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Sütlüce köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki S.A. dengesini kaybederek çatıdan düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan S.A. için 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Adrese kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri S.A.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük kızın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.