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Çatıdan düşerek yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1 kişi deponun çatısında düzenleme yaptığı esnada, çatının çökmesi sonucu yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 kişi deponun çatısında düzenleme yaptığı esnada, çatının çökmesi sonucu yaralandı.


Olay, öğle saatlerinde Kdz. Ereğli'ye bağlı Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre; Kerim K. (61) evinin önünde yer alan deponun kiremitlerini düzenlemek için çatıya çıktı. Bir süre sonra çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metreden düşen adam yaralandı. Kerim K.'nın düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, yaralanın hastanedeki tedavisi sürüyor.

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