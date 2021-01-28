İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatıdan düşerek yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, çatıdan düşen 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çatıdan düşen 1 kişi yaralandı.


Olay, ilçeye bağlı Yazıcılar Köyü Kadı Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre; tek katlı evinin çatısına su deposu monte etmek isteyen T. E. (52), dengesini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Adamın çatıdan düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. T.E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.