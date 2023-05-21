Çatıya çıkan vatandaşı ekipler ikna etti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kendini aşağıya atmaya kalkan vatandaşı ekipler ikna etti.

Olay , Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı İsmet paşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi problemleri olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi bir evin çatısına çıkarak kendini atmaya çıktığını söyledi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olayın diğer ekiplere de bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Binanın çatısından sarkan kişi polis ve itfaiyeyi bir süre uğraştırdı. Şahsın kendini aşağıya atmasını engellemeye çalışan yetkililer uzun süre çaba gösterdi. Çatıya çıkarak kendini çatıdan atacağını söyleyen kişi ekiplerin çabası sonucu aşağıya indirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü .