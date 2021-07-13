Çatıya sıkışan güvercin ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak'ta Uzunmehmet Caddesi üzerinde bir güvercinin çatıda sıkıştığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Olay akşam saatlerinde Uzunmehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir güvercinin çatıda sıkışması sonucunda bina sahipleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak güvercine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda güvercinin sıkışmadığı çatıya yuva yaptığı öğrenildi. Ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Ekiplerin özverili çalışması ise vatandaşlar tarafından takdir topladı.