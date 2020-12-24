İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çay bahçesi ve yapay şelale yenileniyor

Alaplı Belediye Aile Çay Bahçesinde çevre düzenlemesi ve yapay şelaledeki yenileme çalışmaları devam ediyor.


Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye Meclis üyesi Rıza Bozkurt, Belediye Aile Çay Bahçesinde devam eden çevre düzenlemesi ve yapay şelaledeki yenileme çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Tekin, Çay Bahçesinde bulunan yapay şelaleyi komple elden geçirerek çevre düzenlemesi çalışması yaptıklarını söyledi. Tamamlandığında aile çay bahçesinin çok güzel olacağını ifade eden Tekin, şöyle konuştu;


“Belediyemize ait Aile Çay bahçesinde Koronavirüs salgını sürecinde yenileme çalışması yapmaya karar verdik. Öncelikle yapay şelaleden başladık. Şelaleyi baştan aşağıya yeniliyoruz. Yine şelalenin çevresinde düzenleme çalışması yapıyoruz. Tüm bu çalışmalar bitiğinde bu alan çok güzel olacak. Halkımız inşallah koronavirüs salgını da sona erdikten sonra ağaçların gölgesinde şelalenin su sesiyle çaylarını içerek kahvelerini yudumlayabilecekler. Ayrıca sosyal etkinliklerini de yine bu alanda yapabilecekler. Alaplı Belediyesi olarak hem rutin Belediye hizmetlerimiz hem de Koronavirüs salgını ile mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. ”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.