Çaycuma AK Parti örgütü birlik ve beraberlik için biraraya geldi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde AK Parti İlçe örgütü dayanışma, tanışma, birleşme, kaynaşma ve beraberlik amacıyla bir araya geldi.

Düzenlenen etkinliğe AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, AK Parti İl yönetim kurulu üyeleri, Çaycuma İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, Çaycuma Belediye Başkan Adayı Ahmet Güral Karayılmaz, AK Parti kadın kolları ve gençlik kolları, Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş, Perşembe Belediye Başkan Adayı Turhan Okumuş, Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, SKM başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı.

AK Parti Çaycuma ilçe başkanı Veysel Karani Doğancı etkinlikte yaptığı konuşmada, "Halka hizmet hakka hizmet" sözünü istikamet edinmiş bir teşkilat mensupları olarak bu bayrağı en yükseğe zirvelere taşıyacaklarını kaydetti.

Belediye Başkan adayı Ahmet Güral Karayılmaz ise, yıllarca bürokrasinin içerisinde yoğrulduktan sonra bir sevda olan Çaycuma'ya başka bir platformda hizmet edilmenin ve bu inancı taşımanın keyfini ve gururunu yaşamakta olduğunu belirterek, " Beş yıl önce emanet verdiğimiz Çaycuma'yı 1994 yılındaki Recep Tayyip Erdoğan anlayışı içerisindeki belediyeyi tekrardan yoluna sokmak için bir güç olarak Çaycuma'da AK Parti'nin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha 31 Mart'ta göstermenin heyecanını yaşıyoruz. El ele, omuz omuza vererek gönül belediyeciliği anlayışıyla inşallah 31 Mart akşamı bu zaferi en güzel şekilde taçlandıracağız" dedi.

AK Parti Milletvekili Polat Türkmen ise, “Sefer bizden, zafer Allah'tan diyerek ortada tek dik duran Türkiye Cumhuriyetinin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu Türkiye'nin ayakta kalma meseledir. Ebediyete kadar yaşamasının en önemli göstergelerinden bir tanesi de bu seçimdir. Çünkü biz bir yönetim sistemi değiştirdik. Türk milleti tarihi boyunca vesait altında hiç yaşamamıştır. Bir bakın 16 tane devlet kurulmuştur. Sebebi nedir? Her zaman hürriyetine ve özgür yaşamaya gönül vermiştir. Bizde bu minnet borcumuzu nefesimizin sonuna kadar, bize verilen fırsatların Zonguldak'ımıza, size gece gündüz demeden hizmet edebilmek için harcayacağımızdan emin olmalısınız" dedi.

Etkinliğin ardından Çaycuma Seka caddesinde seçim bürosunun açılışı da gerçekleştirildi.