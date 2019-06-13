Çaycuma Belediye Meclisinden tarihi kararlar

Çaycuma Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı başkanlığında yapılan ve tüm belediye meclis üyelerinin eksiksiz olarak katıldığı toplantıyı Çocuk Belediye Başkanı Nisanur Dinçer ve Çocuk Belediye Meclisi Üyelerinin yanı sıra Saadet Partisi Çaycuma İlçe Başkanı Engin Zeren ve bazı mahalle muhtarları da izledi. Toplantıda ekonomik ömrünü tamamlayıp kullanılamaz durumda olan bazı belediye araçlarının satışı konusunda belediye encümenine yetki verilirken, içkili alanların sınırları da yeniden belirlendi. Komisyona havale edilen bir diğer kararla evlerine yağmursuyu toplama sistemi kuranlar belediye şebeke suyunu yüzde otuz oranından indirimli kullanacak. ?

?Yeni bir staj yönetmeliği yapılacak

Saygı duruşu ile başlayan toplantıda Başkan Kantarcı'ya daha önceden verilen borçlanma yetkisinin bir bölümünün özel ve kamu bankalarından kredi alınarak kullanılabilmesi amacıyla Mali İşler Müdürlüğünce hazırlanan tezkere oy birliğiyle kabul edilirken, yol harcamalarına katılım payının belirlenmesi yönündeki bir diğer önerge komisyona havale edildi. Çaycuma Belediyesine staj için yapılan başvuruların belli düzen ve esaslar dahilinde değerlendirilebilmesi için yeni bir staj yönetmeliği hazırlanmasının da karar altına alındığı toplantıda, Zabıta Emir ve Yasakları Yönetmeliği'ne yayalaştırılmış alanlarda belirlenen kurallara uymayanlar için yapılacak işlemler hakkında yeni hükümler eklendi. ?

?İçkili yerler bir araya toplanacak

Toplantıya içkili yer bölge tespit krokisinde değişiklik yapılması için Zabıt Müdürlüğünce sunulan tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan değişikliğe göre yılbaşına kadar, ana cadde ve arterlerde, Kaymakamlıkça ruhsatlandırılan dernek lokalleriyle turizm belgeli işletmeler dışında içkili mekân kalmayacak. Özellikle İstasyon semtinde yoğun şikâyetlere konu olan içkili mekânlar, toplu olarak, Filyos Irmağı kenarında, Kaymakamlık tarafından tahsis edilen hazine arazisinde yapılacak yeni yerine taşınacak. Belediye Meclisi ayrıca bir karar alarak ilgili alanda gerekli imar tadilatını da yaptı. Alınan tarihi nitelikteki bu kararla, mekânların, belirlenen alana taşınmasının önündeki tüm engeller kaldırıldı. ?

?Yağmursuyu toplama şebekesi kurana su yüzde 30 olacak

Çaycuma Belediye Meclisinde gündeme alınan bir diğer konuysa yağmursuyu toplama sisteminin desteklenmesi oldu. İlçenin temiz su kaynaklarını korumak amacıyla, ev ve işyerlerine yağmursuyu toplama sistemi kuran vatandaşlara destek olmak için, kuran ve aktif olarak kullananlara belediye şebeke suyunun yüzde otuz daha ucuz kullandırılması yönündeki önerge oybirliğiyle komisyona havale edildi. Belediyede çevre mühendisi olarak görev yapan Emrah Akyüz'ün konuyla ilgili sunumunu yapmadan önce söz alan Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Çevre bize atalarımızdan miras değil, torunlarımızdan emanettir. Bu önerge bizim seçim vaatlerimiz arasında vardı. Bunun hayata geçirilmesi için arkadaşlarımız çalışma yaptı. Komisyona havale etmeden önce sizlerin fikir sahibi olmanız için bu sunumu hazırladılar. Bu uygulama belki de Türkiye'de bir ilk olacak. Amacımız belediye olarak bu tip öncü uygulamaların önünü açmak. Bizi Çaycuma Belediyesinde çok değerli bir iş yapıyoruz. Kişisel çıkarlara dayalı tartışmalar yerine memleketin geleceğini planlıyoruz. Bu hakikaten çok değerli” dedi. ?

"?İlçe oluşumuzun 75. Yılını görkemli şekilde kutlayacağız"

Belediye Meclisine ay içinde yapılan çalışmalar hakkınsa bilgiler veren Bülent Kantarcı, daha sonra, “20 Temmuz 1944'te Çaycuma ilçe oldu. Değerli siyasetçi ağabeyimiz Kemal Anadol'un hatırlatmasıyla bu tarihi Çaycuma Günü olarak kutluyoruz. Bu yıl 75. yılı. Geleneksel hale getirdiğimiz kutlamaları bu yıl daha görkemli yapalım diyoruz. Gurbetçi hemşerilerimizin de katılabilmesi amacıyla, bu yıl fuarlardan bir tanesini temmuz ayı içine aldık. İnşallah orada güzel bir halk konseri olacak. Bu etkinliklerin görkemini artırmak için başta belediye meclis üyelerimiz, burada hazır bulunan muhtarlarımız ve siyasi parti temsilcilerimizden emek harcamalarını rica ediyorum” dedi. ?

?SP İlçe Başkanı meclis üyelerine kalem armağan etti

Toplantının sonunda gündem dışı olarak söz alan Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren “31 Mart yerel seçimlerinde tüm siyasi partiler olarak seçimlere girdik. Hep beraber güzel bir rekabet havası içinde geçti. Seçimler bitti, seçilen arkadaşlarımız Çaycuma'daki dostluk havasını belediye meclisine de yansıttı. Biz se Saadet Partisi Çaycuma İlçe Başkanlığı olarak belediye meclisinde görev alan arkadaşlarımıza bir kalem hediye etmek istiyoruz. Biz Çaycuma'da oluşan birliktelik havasının devam etmesi için katkıda bulunmak istiyoruz. Biz tüm farklılıklarımızla birlikte yaşayabileceğimizi Çaycuma'dan tüm ülkeye hatta dünyaya göstermek istiyoruz” dedi. Başkan Kantarcı, güzel nazik davranışlarından dolayı Zeren'e teşekkür etti. Bir sonraki toplantının 3 Temmuz Çarşamba günü olarak belirlenmesinin ardından toplantı sona erdi.