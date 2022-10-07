Çaycuma Belediyesi'nin kanalizasyon atığını OSB arıtma tesisine döktüğü iddia edildi

Zonguldak‘ın Çaycuma ilçesinde belediye tarafından OSB'nin arıtma tesisinin içine vidanjör ile kanalizasyon atığı döküldüğü iddia edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Zonguldak İl Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Gemiciler Mahallesi'nde bulunan OSB'nin arıtma tesisini incelemelerde bulundu. Çaycuma Belediyesi'ne ait vidanjörle kanalizasyon atığı döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçen ekipler göletten numune aldı. Çevrede duyulan ağır kokunun hakim olduğu gölette yapılan inceleme sonrasında tutanak tutan ekipler sonucun en kısa zamanda açıklanacağını belirttiler.