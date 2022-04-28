Çaycuma büyük buluşmaya hazır

'sı yapılacak olan “Çaycumalılar Buluşuyor” etkinliğinin programı açıklandı. Sergilerden konserlere, imza günlerinden foruma; uçurtma, bisiklet, motosiklet, hıdrellez şenliğinden spor müsabakalarına pek çok aktivitenin yer aldığı etkinliklerde “Filyos Vadisine Bakış” adlı bir panel de yer alıyor.

Çaycuma ilçesinde düzenlenecek olan "Çaycumalılar Buluşuyor” etkinliklerinin programı belli oldu. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan ve bu yıl “Spor ve Barış Kenti Çaycuma” mottosuyla altıncısı gerçekleştirilecek buluşmaya, kent dışında yaşayan 500'e yakın Çaycumalı davet edildi. Üç güne yayılan ve içinde bisiklet, motosiklet ve uçurtma şenlikleri, konserler, paneller, forumlar, imza günleri gibi pek çok aktivitenin yer aldığı buluşmada, hıdrellez şenliği ve çok sayıda gösteri de yer alıyor.

Devlet opera ve balesi sanatçıları konser verecek

Etkinlikler 6 Mayıs Cuma günü Sakatlar Derneği Çaycuma Temsilciliğinin açılış töreniyle başlayacak. Temsilcilik açılışına Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz da katılacak. Daha sonra Belediye binasında kurulan takı-tasarım, el işleri, Halk Eğitim Müdürlüğü yöresel ürünler, Çaycumalı ressamlar, Gurbette Çaycuma fotoğraf ile kâğıt rölyef ve keçe sanatı sergileri açılacak. Sergilerin gezilmesinin ardından Atatürk Spor Merkezine geçilerek Ada Spor Merkezi ile burada yapılacak yüzme, masa tenisi, tenis, futbol, okçuluk müsabakaları, jimnastik gösterileri izlenecek. Cuma günkü etkinlikler Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının vereceği konserle sona erecek.

Açılış kortejinin de yer aldığı ikinci gün etkinlikleri bisiklet şenliği ile başlayacak. Kadıoğlu, Güzelyaka, Çayır Mağarası üzerinden Filyos'a gidecek birinci ekip saat 10.00'da yola çıkarken, Karalar, Çomranlı üzerinden gidecek ikinci ekip 12.00'de yola çıkacak. Her iki ekip Yukarıdere sapağında buluşarak Filyos'a doğru pedal çevirecek. Cumhuriyet Meydanı'ndan 13.30'da yola çıkacak kortej için katılımcılar, 13.00'de toplanmaya başlayacak. Son derece renkli şekilde hazırlanan kortej Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Nihat Kantarcı Caddesi üzerinden Çaycuma Belediyesi önüne gelecek. Korteje sporcular, kültür-sanat toplulukları ve çeşitli kurumlar pankartları ile katılacak.

“Filyos Vadisi Projesine bir bakış” başlıklı bir panel yapılacak

Belediyede açılışı yapılan sergilerin gezilmesinin ardından 7. kattaki Çarşamba ve Perşembe salonlarında açılış oturumu yapılacak. Oturumda açılış konuşmaları sonrasında, kent dışından gelen Çaycumalıların kendini tanıtıp ilçe üzerine düşüncelerini paylaşacağı “Tanışalım, konuşalım, kaynaşalım” başlıklı forum yapılacak. Forumun ardından “Filyos Vadisi Projesine Bir Bakış” başlıklı bir panel yapılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş'in yöneteceği panelde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Avcı “Bölgesel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Açısından Filyos Vadisi Projesi” konulu bir bildiri sunarken,1973-80 yılları arasında Zonguldak Milletvekili olarak görev yapan Kemal Anadol “Geçmişten Bugüne Zonguldak Vilayeti” başlıklı bir konuşma yapacak. Anadol konuşulanların tüm katılımcılarla birlikte müzakeresinin yapılmasının ardından kitaplarını imzalayacak. Akşam saatlerinde ise, Grup Bel Canto ile Cengizhan Soysal'ın sahneye çıkacağı bir konser yapılacak. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak konser 19.30'da başlayacak.

Etkinlikler son gün Yaşam Park'ta yapılacak şenlik, yarışma ve imza günleri ile sona erecek. İçinde yelkenli gösterisi, deniz bisikleti ve kano sürüşlerinin de yapılacağı ekolojik göletin çevresinde Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından düzenlenen uçurtma şenliği öğle saatlerinde başlayacak. Uçurtma Şenliği çerçevesinde, Uygur Orhan'ın heykel atölyesi, Mete Arif Tokmak ve Fahri Eyican'ın karikatür, Fahri Bozbaş'ın drama atölyeleri yer alırken ünlü çocuk yazarı Aziz Sivaslıoğlu da kitaplarını imzalayacak.

Yaşam Park'ta en yavaş bisiklet sürme yarışı, bebek tay tay bisiklet yarışı, paramotor gösterisi, baba oğul penaltı yarışması gibi etkinliklerin yanı sıra, Hıdrellez şenlikleri de yer alacak. Bu çerçeve ip çekme, çuval yarışı, yakan top gibi geleneksel oyunlar oynanırken Kemal Yurtbay ve Kenan Tunç gün boyu kitaplarını imzalayacak.