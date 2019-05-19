Çaycuma Çocuk Evleri'nde "Kuşak Buluşması ve İftar programı" yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Çocuk Evleri Sitesinde 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında "Kuşak Buluşması ve İftar programı" yapıldı.

Çaycuma Çocuk Evleri Sitesi'nde uzun süredir devam eden ve gelenek haline getirilen daha önce kurum bakımında olup reşit olarak hayata atılan ve devlet tarafından işe yerleştirilen gençler ile halen kurum bakımında olan çocukların, huzurevinde kalan yetişkin gençlerin buluştuğu bir iftar programı düzenlendi. Çocuk Evleri Sitesine ait kapalı spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma eski Belediye Başkanı Mithat Gülşen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Zonguldak İl Müdür Yardımcısı Elif Gökdoğan Şahin, Mal Müdürü Şenel Çıvak, İlçe Tarım Müdürü Coşkun Ulutaş, Hazine Avukatı Mahmut Yüksel, 7-12 Çocuk Evleri Müdürü Mustafa Yaşar Maden,Çaycuma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuncay Ünlütürk, Çaycuma Huzurevi Müdürü Kenan Mısırlı, Devrek Engelsiz Yaşam Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hasan Turgal ve Müdür Yardımcısı Ayşegül Yıldız, Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mesut Özmekik ve Müdür Yrd.Hakan Saka, AGD Çaycuma Temsilcisi Murat Akça, Sosyal Hizmetler Kurum Doktoru Ümit Vardar, Mali Müşavir Fatih Şen, din görevlileri, huzurevi yaşlıları, Kuruluştan reşit olarak ayrılan gençler,Çocuk Yuvası,ÇEKOM ve Kozlu Çocuk Evlerinden çocuklar,ikinci Bahar Derneği Yön.Kurulu üyeleri ve diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Okunan Kur'anı Kerim ve ilahilerin ardından duayla başlayan program canlı ney eşliliğinde devam etti.

Açılış konuşması yapan Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mesut Özmekik, "Mübarek Ramazan ayının ve 19 Mayıs Gençlik Haftasının korunma altında bulunan çocuklarımızın hayata hazırlanması, çocuklarımız ile devlet korumasında yetişen ve reşit olarak ayrılan nesiller arasında istişare kültürünün geliştirilebilmesi, rol model gençlerimiz ile işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmanın teşvik edilebilmesi, hatıraların canlanması, tecrübe ve beklentilerin paylaşılması için önemli fırsat günleri olduğunu değerlendirdik. Bu açıdan Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gençlerin buluşmasına katılım gösteren ve tanıklık eden bütün konuklara teşekkür ediyorum" dedi. Ardından Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli yapmış olduğu selamlama konuşmasında, " Sevgili gençler sizlerle olduğumuz için öncelikle mutluluğumuzu ifade etmek istiyorum. Kuruluşumuzun eski ev sahipleriyle yeni ev sahiplerinin buluştuğu iftar yemeği olucak. Şimdiki ev sahipleri olan gençlerimiz eski abilerinden öğrendikleri hayat tecrübesi anlamında çok değerli şeyler var. Onlar şimdiki gençliğimizin geçtiği yollardan yıllar öncesinde geçtiler. Büyük hayat tecrübelerine sahip, kardeşleriyle acı tatlı tecrübeleri paylaşma fırsatı buldukları bu faaliyetlerin her yıl tekrar edilmesiyle nesillerin bir araya gelmesinin sağlandığını,birlik beraberlik kardeşlik duygularının geliştiğini söyleyerek kurum çalışanlarına ve gençlere teşekkür ediyorum" dedi.