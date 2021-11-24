Çaycuma' da öğretmenler günü kutlandı

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde ‘24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlama programı gerçekleşti.

Tören Hükümet Konağı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlandı. Programa Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkan vekili Sezai Bilici, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi partililer, daire ve okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin Atatürk büstüne çelenk sunumu İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş tarafından gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.