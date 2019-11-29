Çaycuma Devlet Hastanesi'nde ilk kez ters omuz protezi ameliyatı yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde ilk defa ters omuz protezi ameliyatı ve kemik kıkırdak ameliyatı gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir yıldır Çaycuma Devlet Hastanesi'nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Volkan Tutuş, bir yılda yaklaşık 500 ameliyata imza atarak Çaycuma halkına ve devlete hizmetini sürdürüyor. Ortopedi alanında ilklere imzasını atmaya devam eden Op. Dr. Volkan Tutuş, 62 yaşındaki Fahriye Ayvaz isimli hastanın sağ omzunda bulunan Rotator Cuff Artropatisine bağlı Artroz (Omuz kaslarını çalışmamasına bağlı omuz kireçlenmesi) için Reverse Omuz Protezi (Ters Omuz Protezi) ameliyatını gerçekleştirdi. Bu ameliyat Çaycuma Devlet Hastanesi'nde ilk vegenel olarak Türkiye'de az gerçekleştirilen bir ameliyat olarak belirtildi. Ameliyat sonrası hastamızın ağrıları geçtiği ve fizik tedavi sürecinde omuz hareketlerini tekrar kazanmaya başladığı öğrenildi.

Öte yandan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Volkan Tutuş, 50 yaşındaki Nuran Bilgin adlı hastaya Mozaikplasti (Otolog Osteokondral Transplantasyon) Kemik-Kıkırdak naklini başarı ile gerçekleştirdi.